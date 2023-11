Deutsch-Stunde vor der Gelben Wand | In Paris geht die Angst um

BVB kocht Newcastle ab

Bitte anschnallen auf der schwarz-gelben Achterbahnfahrt: Am Samstag noch im eigenen Stadion vier Stück im Klassiker gegen Bayern München kassiert, hat sich Borussia Dortmund an selber Stelle mit einem überzeugenden 2:0 gegen Newcastle United zurückgemeldet. Im Stile einer Spitzenmannschaft ließen Edin Terzic und Co. ihren englischen Champions League-Gruppengegner abblitzen. Auf der Insel regiert die Enttäuschung mit den so ambitionierten Milliarden-Magpies um Trainer Eddie Howe.

„Howes Mannschaft bekam eine Deutsch-Stunde von Füllkrug und Brandt“, titelt der ‚Guardian‘ mit den beiden Torschützen des gestrigen Abends. „Zwei and Low“ nennt der ‚Mirror‘ das Ergebnis in feinstem Denglisch. Passend auch die Umschreibung des ‚Express‘: „Toons prallen gegen die Gelbe Wand“. Während die Dortmunder mit sieben Punkten plötzlich Gruppenerster sind, findet sich Newcastle mit vier Zählern ganz unten wieder.

Damit sind die Engländer aber noch lange nicht ausgeschieden. Vier, fünf, sechs, sieben – der Punktestand in der Dortmunder Gruppe F verspricht zwei Spieltage vor Schluss ein Herzschlagfinale. Wer zuvor Paris St. Germain schon als sicheren Sieger gesehen hat, der wird eines Besseren belehrt. Gegen den AC Mailand fingen sich die französischen Hauptstädter ein 1:2. Jetzt scheint alles möglich – sogar ein frühes Aus von Mbappé und Co.

„Paris fällt aus allen Wolken“, titelt ‚L’Équipe‘ über den herben Dämpfer im San Siro. Statt mit dem teuersten Kader aller vier Mannschaften vorneweg zu preschen, findet sich PSG mit sechs Punkten auf Platz zwei wieder. Nun muss der Ligue 1-Primus in den Infight gehen und sich zuhause gegen Newcastle und ganz zum Schluss im Dortmunder Signal Iduna Park behaupten.