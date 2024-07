Ipswich verlängert mit dem Kapitän

Premier League-Aufsteiger Ipswich Town stattet seinen Kapitän Sam Morsy mit einem neuen Vertrag aus. Der 32-jährige Mittelfeldspieler ist jetzt bis 2026 an die Tractor Boys um Trainer Kieran McKenna gebunden. Zu den 131 Einsätzen im Ipswich-Trikot sollen noch einige weitere hinzukommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich gehe jetzt in meine vierte Saison beim Klub, wir hatten in den vergangenen beiden Jahren beispiellosen Erfolg“, wird Morsy von seinem Arbeitgeber zitiert, „es ist mir eine Ehre, daran beteiligt gewesen zu sein.“ 44 Mal stand der ägyptische Achter in der Aufstiegssaison auf dem Rasen und sammelte neun Torbeteiligungen.