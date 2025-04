Bericht über Guirassy-Nachfolger: BVB blickt nach England

Aus Sicht von Borussia Dortmund hat sich der Transfer von Serhou Guirassy im vergangenen Sommer mehr als bezahlt gemacht. Der 29-Jährige erzielte bislang 16 Treffer in 26 Bundesligaspielen und ist mit 13 Toren in 14 Spielen Toptorjäger der Champions League. Leistungen, die den Mittelstürmer natürlich auch interessant für noch größere Klubs machen. Aufgrund einer Ausstiegsklausel kann Guirassy den BVB in Richtung einiger weniger auserwählter Top-Vereine für eine Summe zwischen 60 und 75 Millionen Euro verlassen.

Dortmund wäre zumindest gut beraten, auf den Fall der Fälle vorbereitet zu sein, auch wenn der Guineer dem Vernehmen nach aktuell keinerlei Abschiedsgedanken hegt. Einen möglichen Guirassy-Ersatz hat die Borussia in der Premier League ausgemacht. So hat Liam Delap von Ipswich Town das Interesse des Bundesligisten auf sich gezogen, berichtet ‚Talksport‘. Die Schwarz-Gelben zählen zu den Klubs außerhalb der Insel, die sich mit Delap beschäftigen.

Bei Ipswich, dessen direkter Wiederabstieg bereits feststeht, ist der 22-Jährige trotz der schlechten Saison einer der herausragenden Spieler. Mit zwölf Treffern und zwei Assists war der Youngster in seiner ersten Premier League-Saison an rund 40 Prozent aller Treffer des Tabellen-18. beteiligt (insgesamt 33 Saisontore). Aufgrund des Abstiegs der Tractor Boys sinkt Delaps Ausstiegsklausel auf für englische Verhältnisse überschaubare 35 Millionen Euro.

Der englische U21-Nationalspieler ist eines der Top-Transferziele von Manchester United und hat Berichten zufolge mittlerweile das Interesse von bis zu zehn Ligakonkurrenten der Red Devils geweckt, darunter der FC Chelsea. Delap würde in der kommenden Spielzeit gerne bei einem Klub spielen, der in der Champions League vertreten ist. Entsprechend dürfte der BVB auch aufgrund der eigenen sportlichen Situation nur Außenseiterchancen besitzen.