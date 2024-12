Diagnose ist da: BVB gibt leichte Entwarnung bei Schlotterbeck

Borussia Dortmund muss in der nächsten Zeit auf Nico Schlotterbeck verzichten. Wie der BVB verkündet, hat sich der Innverteidiger beim gestrigen 2:3 in der Champions League gegen den FC Barcelona eine nicht näher deklarierte Bändverletzung zugezogen. Damit sei es fraglich, ob der 25-Jährige in diesem Jahr noch für den BVB auflaufen kann. Um die befürchtete schwere Verletzung, mit der er monatelang ausfallen könnte, scheint es sich aber nicht zu handeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schlotterbeck zog sich die Verletzung in der letzten Aktion des Spiels zu, als er nach einem Kopfball bei der Landung umknickte. Unter offensichtlich starken Schmerzen musste der Linksfuß vom Platz getragen werden.

Durch die Verletzung des 18-fachen Nationalspielers geht dem BVB nun endgültig das Personal für das Abwehrzentrum aus. Niklas Süle fällt monatelang mit einem Syndesmoseriss aus, Waldemar Anton laboriert an einem Muskelfaserriss. Damit sind alle nominellen Innenverteidiger aktuell verletzt.