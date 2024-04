„Keine Schmerzgrenze“: Augsburg kämpft um Demirovic

Kapitän Ermedin Demirovic (26) hat bei den Verantwortlichen des FC Augsburg offenbar noch keinen Wechselwunsch hinterlegt. „Wenn ein Spieler einen deutlichen Schritt nach oben machen kann, ob wirtschaftlich oder sportlich, dann werden wir uns an einen Tisch setzen und darüber sprechen. Ich habe aber bislang noch von keinem Spieler gehört, dass er den FCA unbedingt verlassen will“, gibt Geschäftsführer Michael Ströll im Interview mit der ‚Augsburger Allgemeinen‘ zu verstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zuletzt hieß es, dass Demirovic im Sommer gerne den nächsten Karriereschritt gehen würde. Der aktuelle Kontrakt des Leistungsträgers (22 Torbeteiligungen in 27 Spielen) ist bis 2026 gültig. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro, auch wenn es laut Ströll „keine Schmerzgrenze gibt“. Unter anderem dem FC Bayern wird Interesse an dem bosnischen Nationalspieler (24 Länderspiele) nachgesagt. Dennoch werden die Fuggerstädter „um jeden Einzelnen kämpfen“, so Ströll.