Nach Olympiasieg: United fragte wegen Sánchez an

Nach dem erfolgreichen Olympia-Turnier hat Manchester United die Fühler nach Juanlu Sánchez ausgestreckt. Wie die spanische Zeitung ‚ABC‘ berichtet, wagten die Red Devils einen Vorstoß beim FC Sevilla für eine Verpflichtung des 21-jährigen spanischen Olympiasiegers. Dem Bericht zufolge gab es seitdem jedoch keine weiteren Gespräche, geschweige denn ein offizielles Angebot von Seiten der Engländer, die wenige Tage später mit Noussair Mazraoui (26) die gesuchte Verstärkung auf der Rechtsverteidiger-Position an Land ziehen konnten.

Sánchez, der auch als zentraler oder rechter Mittelfeldspieler agieren kann, hatte durch ein überzeugendes Olympia-Turnier auf sich aufmerksam gemacht. Beim FC Sevilla gehört er in der noch jungen La Liga-Spielzeit zum Stammpersonal und stand in drei von vier Spielen in der Startaufstellung (ein Tor).