Ejuke verstärkt die Hertha

Chidera Ejuke schließt sich Hertha BSC an. Wie die Berliner offiziell vermelden, wechselt der nigerianische Außenstürmer für eine Saison in die Bundeshauptstadt. Ejuke kann nach dem aktuellen FIFA-Reglement seinen Vertrag bei ZSKA Moskau aussetzen. Diese Anpassung nahm der Weltverband im Zuge des Ukraine-Kriegs vor.

„Ich freue mich auf Hertha, auf die Bundesliga und diese besondere Herausforderung. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir zusammen die Ziele des Klubs erreichen“, so der Offensivmann.

Zumeist kommt Ejuke auf dem linken Flügel zum Einsatz. 2020 zahlte ZSKA dem SC Heerenveen gut elf Millionen Euro für die Dienste des schnellen Angreifers. Seitdem lief Ejuke 65 Mal für den Moskauer Militärklub auf, erzielte zehn Tore und gab acht Vorlagen.

Welcome to Berlin, Chidera #Ejuke! 👋

Der nigerianische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis von ZSKA Moskau zu uns an die Spree. 🤩 🇳🇬

Wir freuen uns auf dich, Chide! 🔵⚪️



ℹ️ #GemeinsamHertha #HaHoHe