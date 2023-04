Fürth: Saison-Aus für Ache?

Die SpVgg Greuther Fürth muss womöglich für den restlichen Saisonverlauf auf Angreifer Ragnar Ache verzichten. Wie das Kleeblatt vermeldet, hat sich der Mittelstürmer eine Kapselverletzung zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus. Mit Blick auf die verbleibenden fünf Spieltag und einer üblichen Ausfallzeit von mehreren Wochen bei einer solchen Verletzung, könnte die Leihgabe von Eintracht Frankfurt bereits ihre letzte Partie für die Fürther bestritten haben.

Mit sieben Treffern und vier Assists in 29 Partien für Fürth lieferte Ache ein ordentliches Bewerbungsschreiben an andere Klubs ab. Dem Vernehmen nach bekunden mehrere Bundesligisten sowie Zweitligisten mit Aufstiegsambitionen Interesse am 24-Jährigen. Die Eintracht ist ihrerseits mehr an einem Verkauf als an einer erneuten Leihe interessiert. In Frankfurt besitzt Ache noch einen Vertrag bis 2025.

