Nach zwölf Jahren: De Gea verlässt United

Manchester United und Keeper David de Gea gehen getrennte Wege. Wie die Red Devils bekanntgeben, wird der Vertrag des spanischen Torhüters nicht verlängert. Der 32-Jährige stand seit 2011 in 545 Pflichtspielen für United zwischen den Pfosten. Gemeinsam mit dem Premier League-Klub gewann er unter anderem einmal die englische Meisterschaft, einmal die Europa League, einmal den FA Cup und dreimal den englischen Superpokal.

Auf Instagram verabschiedet sich der Schlussmann mit den Worten: „Ich wollte nur diese Abschiedsnachricht an alle Fans von Manchester United schicken. Ich möchte meine unermüdliche Dankbarkeit und Wertschätzung für die Liebe der letzten zwölf Jahre zum Ausdruck bringen. Wir haben viel erreicht, seit mein lieber Sir Alex Ferguson mich zu diesem Verein geholt hat.“

Und weiter: „Jedes Mal, wenn ich dieses Trikot angezogen habe, war ich unglaublich stolz, die Mannschaft anzuführen, diese Institution, den größten Verein der Welt, zu repräsentieren - eine Ehre, die nur wenigen glücklichen Fußballern zuteil wird. Es war eine unvergessliche und erfolgreiche Zeit, seit ich hierher gekommen bin.“

„Als ich Madrid als junger Mann verließ, hätte ich nicht gedacht, dass wir das erreichen würden, was wir gemeinsam erreicht haben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um eine neue Herausforderung anzunehmen und mich in einem neuen Umfeld erneut zu beweisen. Manchester wird immer in meinem Herzen sein, Manchester hat mich geprägt und wird mich nie verlassen“, schließt de Gea seinen Post ab.