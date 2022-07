Einigung in Sicht: Mangala vor VfB-Abschied

Orel Mangala steht vor dem Wechsel zu Nottingham Forest. Wie ‚Sky‘ berichtet, geht es im Transferpoker zwischen dem Premier League-Aufsteiger und dem VfB Stuttgart nur noch um Details. Es bestehe zwar noch ein Restrisiko, dass der Deal auf den letzten Metern noch platzt, alle Seiten seien jedoch bestrebt, eine Einigung zu finden.

Bereits in den nächsten Stunden könne es zur Entscheidung kommen. Geht alles gut, sollen rund 15 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen an den VfB fließen. Bei den Stuttgartern, die 2017 noch 1,8 Millionen an den RSC Anderlecht für Mangala überwiesen, gilt der 24-Jährige seit geraumer Zeit als Abschiedskandidat.

Vierter Bundesliga-Neuzugang

Die VfB-Verantwortlichen werden froh sein, wenn der Deal über die Bühne geht, schließlich können die Schwaben das eingenommene Geld gut gebrauchen. „Es wäre sicherlich nicht schlecht für den Klub, wenn ein Verkauf dieser Größenordnung käme“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat zuletzt.

Bei Forest wäre Mangala bereits der vierte Spieler, der in der laufenden Transferperiode aus der Bundesliga verpflichtet wird. Omar Richards (24/FC Bayern), Taiwo Awoniyi (24/Union Berlin) und Moussa Niakhaté (26/Mainz 05) heuerten bereits in Nottingham an.