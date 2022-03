Fener dementiert Streik-Gerüchte um Özil

Fenerbahce sieht sich veranlasst, mit Gerüchten um Mesut Özil (33) aufzuräumen. Dass der deutsche Ex-Nationalspieler zuletzt nicht mehr für den Traditionsverein vom Bosporus aufgelaufen ist, habe nichts mit ausstehenden Monatsgehältern zu tun. Fener räumt zwar „schwierige wirtschaftliche Bedingungen“ ein, einen Streik seines Topstars dementiert der Verein aber vehement.

Entsprechende Mutmaßungen geisterten zuletzt durch die türkischen Medien. Nach offizieller Version fehlte Özil in den vergangenen Wochen aufgrund einer Lendenwirbelverletzung. Es ist nicht das erste Mal, dass Fener in puncto Gehältern in den Schlagzeilen steht. Vor eineinhalb Jahren kündigte etwa Max Kruse aufgrund ausstehender Zahlungen seinen Vertrag beim Süper Lig-Klub.