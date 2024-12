Calhanoglu reagiert auf Bayern-Interesse

Hakan Calhanoglu hat sich über das Interesse des FC Bayern München im vergangenen Sommer geäußert. In einem Interview mit dem ‚Corriere dello Sport‘ bekräftigte der Regisseur, dass er immer den Wunsch hatte, bei Inter Mailand zu bleiben: „Ich habe meinem Agenten gesagt, dass er mit Inter reden soll und nicht mit mir. Ich werde nur tun, was sie wollen. Ich kann dem Verein nur danken, er hat mir immer geholfen und mich unterstützt.“

Darüber hinaus kann sich der 30-Jährige sogar vorstellen, seine Karriere bei den Nerazzurri zu beenden: „Ich hoffe es. Auch, weil ich nicht mehr so jung bin. Und im Fußball weiß man nie, was passieren wird. Aber ich werde auf jeden Fall so lange wie möglich bleiben.“ Der türkische Nationalspieler steht seit 2021 bei Inter unter Vertrag. Zuvor war er unter anderem beim Stadtrivalen AC Mailand sowie in der Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen und dem Hamburger SV aktiv.