Schalke: Kehrtwende bei Ouwejan

Bei Thomas Ouwejan zeichnet sich eine Trendwende ab. Obwohl der Linksverteidiger beim FC Schalke 04 zu den Abschiedskandidaten zählte, will der 26-Jährige laut der ‚Sport Bild‘ nun doch nicht mehr weg. Eine gewisse Rolle spielt auch das bisher nicht vorhandene Interesse am Reservisten. Ouwejan absolvierte in der abgelaufenen Saison nur 29 Prozent der möglichen Spielminuten. Auf der linken Außenbahn zog der Aufstiegsheld auch wegen mehrerer Verletzungen häufig den Kürzeren.

Ob der Verbleib des Niederländers auch zur Folge hat, dass dessen 2024 auslaufender Vertrag verlängert werden könnte, lässt der Bericht offen. Im vergangenen Jahr hatte S04 Ouwejan nach zuvor erfolgreicher Leihe (elf Torbeteiligungen im Aufstiegsjahr) für zwei Millionen Euro von AZ Alkmaar festverpflichtet. Bei einem Verbleib müssten die Knappen nach aktuellem Stand also auf eine mögliche Ablöse verzichten.

