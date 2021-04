Schalke: Knäbel skizziert Zweitliga-Team

Peter Knäbel hat Einblicke in die Kaderplanung des FC Schalke 04 für die zweite Bundesliga gewährt. Die ‚WAZ‘ zitiert aus einem Video an die Mitglieder des Bundesliga-Absteigers: „Auf die 2. Liga müssen wir uns richtig gut vorbereiten, denn da warten einige Herausforderungen auf uns.“

Die neue Mannschaft solle „das Ruhrgebiet und Schalke symbolisieren. Die Komposition des Kaders ist wichtig“, so der Sportvorstand. Entsprechend stehen in den kommenden Wochen viele Gespräche mit den eigenen und potenziellen neuen Spielern an.