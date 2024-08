Europa-Rückkehr: Neuer Favorit im Kanté-Poker?

Bei der Europameisterschaft blieb Frankreich der Triumph am Ende verwehrt. Ein Spieler gehörte aber dennoch zu den großen Gewinnern des Turniers: N’Golo Kanté zeigte, dass er in der Wüste nichts verlernt hat und spielte sich in die Notizbücher europäischer Klubs. West Ham United galt bisher als Favorit auf eine Europa-Rückkehr des zweikampf- und spielstarken Abräumers. Doch nun tritt ein neuer Interessent auf den Plan – und rückt offenbar direkt auf die Pole-Position vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kanté ist ‚Relevo‘ zufolge in das Visier von Atlético Madrid geraten. Demnach haben die Rojiblancos Interesse an einer Verpflichtung des 33-Jährigen und bereits erste Gespräche mit dem Umfeld des Spielers aufgenommen. Die klare Rückmeldung: Kanté ist an einem Wechsel zu Atlético interessiert.

Lese-Tipp

Félix-Poker: Das bietet Chelsea

Der defensive Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer vom FC Chelsea zu Al Ittihad gewechselt und steht noch bis 2026 beim saudi-arabischen Klub unter Vertrag. Dort erhält der Sechser ein üppiges Gehalt, das ihm der Klub aus Madrid nicht bieten kann. Trotzdem hofft Atlético laut ‚Relevo‘ darauf, dass Kanté wieder in eine europäische Liga zurückkehren und sich in der Champions League mit den besten Spielern messen möchte.