Bundesliga-Interesse an Tempelmann

Lino Tempelmann weckt scheinbar Begehrlichkeiten in der Bundesliga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigen sich sowohl der FC Augsburg als auch der VfL Wolfsburg mit dem Mittelfeldspieler vom SC Freiburg, der derzeit auf Leihbasis für den 1. FC Nürnberg aufläuft.

Zu seinem Stammklub kehrt der 24-Jährige im Sommer zurück. Ein Verbleib in der Breisgau sei jedoch nicht sonderlich wahrscheinlich. Der gebürtige Münchner wolle auch zukünftig regelmäßig Spielanteile erhalten. Ein Verbleib bei den Nürnbergern ist der Boulevardzeitung zufolge am unwahrscheinlichsten. Für den Club stand der Rechtsfuß in der laufenden Saison in 20 von 23 Ligapartien auf dem Rasen.

