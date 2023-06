Hertha: Boëtius will weg – Klausel läuft ab

Jean-Paul Boëtius will mit Hertha BSC nicht den Gang in Liga zwei antreten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 29-Jährige die Entscheidung gefällt, die Berliner nach nur einer Saison wieder zu verlassen. Das Problem aus Sicht des Mittelfeldspielers: Laut ‚kicker‘ und ‚Bild‘ läuft die im bis 2025 datierten Vertrag verankerte Ausstiegsklausel am heutigen Donnerstag ab. Einen neuen Verein hat der Niederländer dem Bericht zufolge nicht in Aussicht.

Bei der Hertha wäre man hingegen froh, Boëtius für das Projekt Wiederaufstieg an Bord zu haben. Dementsprechend sucht der Hauptstadtklub nicht händeringend nach einem Abnehmer für den Besserverdiener. Boëtius war im vergangenen Sommer ablösefrei vom FSV Mainz 05 zur Hertha gewechselt. Insgesamt kam der dynamische Rechtsfuß zu 21 Einsätzen.

