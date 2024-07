Ulm holt Verstärkung aus England

Der SSV Ulm hat die Verpflichtung von Semir Telalović eingetütet. Wie der Verein offiziell vermeldet, unterschreibt der 24-jährige Stürmer, der in der vergangenen Saison für die Blackburn Rovers in der englischen Championship aktiv war, ein Arbeitspapier bis 2027.

„Es freut uns, dass er unsere Mannschaft verstärkt und sich für einen Wechsel in seine Heimat entschieden hat. Wir haben in den Gesprächen gespürt, dass er dafür brennt, wieder das SSV-Trikot zu tragen und im Donaustadion aufzulaufen“, erklärt Geschäftsführer Markus Thiele. Telalovic blickt ebenfalls positiv auf die Zeit in Ulm: „Ich freue mich wieder hier zu sein, mit der Mannschaft zu trainieren und die Fans im Donaustadion zu spüren. Der Verein und die Stadt haben sich den Sprung in Liga zwei verdient und ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison haben werden“.