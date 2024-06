Startelf gegen Dänemark: Plant Nagelsmann eine Mega-Überraschung?

Dass Jonathan Tah ersetzt werden muss, ist aufgrund seiner Gelbsperre unlängst bekannt. Für den Leverkusener wird aller Voraussicht nach Nico Schlotterbeck in die Startelf rücken. Zudem deutet vieles darauf hin, dass Niclas Füllkrug zum ersten Mal im Turnier gegen die Dänen eine Chance von Beginn an erhält. Nun deuten sich allerdings zwei weitere Überraschungen an.

Unter der Anzeige geht's weiter

David Raum hat nach dem Schweiz-Spiel und starken Trainingsleistungen gegenüber Maximilian Mittelstädt „die Nase vorn“, berichtet ‚Bild‘. Der Leipziger Linksverteidiger überzeugte nach seiner Einwechslung gegen die Eidgenossen und hatte mit seinem Last-Minute-Assist erheblichen Anteil am 1:1-Remis im letzten Gruppenspiel. Auf der gestrigen Pressekonferenz wollte sich Nagelsmann zu etwaigen Änderungen der Startformation noch nicht in die Karten schauen lassen.

Lese-Tipp

DFB: Rüdiger-Entscheidung gefallen

Mega-Überraschung im Angriff?

Die wohl deutlich größere Überraschung könnte es aber im Offensivverbund geben. Laut ‚Bild‘ spielt das Trainerteam außerdem mit dem Gedanken, Leroy Sané von Beginn an zu bringen. Der technisch versierte Linksfuß könnte den Startelfplatz des zuletzt schwächelnden Florian Wirtz bekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings wirkten beide nicht konstant. Denn auch Sané hinterließ bei seinen Einwechslungen keinen positiven Eindruck und konnte dem Spiel seinen Stempel nicht aufdrücken. Daher wäre sein Name auf dem Teamsheet eine faustdicke Überraschung.