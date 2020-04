Vallejo liebäugelt mit Verbleib in Granada

Jesús Vallejo ist geschmeichelt von den Avancen seines Leihklubs FC Granada, die Zusammenarbeit um ein Jahr zu verlängern. „Ich freue mich, dass sie mich bitten zu bleiben“, bemerkt der 23-jährige Innenverteidiger in einem Videochat mit Fans, „privat und sportlich bin ich glücklich hier. Also warum nicht noch ein Jahr in Granada?“

In der Hinrunde war Vallejo noch von Real Madrid an Premier League-Vertreter Wolverhampton Wanderers ausgeliehen, kam dort aber nicht mehr wie gewünscht zum Zug. Daraufhin reichten ihn die Königlichen an Liga-Rivale Granada weiter. Für die Andalusier bestritt der Ex-Frankfurter bis zur Saison-Aussetzung sechs Pflichtspiele, vier davon über die volle Distanz.