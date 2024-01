ManCity verleiht Transferflop Phillips

Manchester City gibt Kalvin Phillips ab. Der defensive Mittelfeldspieler geht auf Leihbasis zum Premier League-Konkurrenten West Ham United. Dem Vernehmen nach sichern sich die Londoner auch eine Kaufoption, die sich auf umgerechnet 47 Millionen Euro belaufen soll.

Phillips erlebte seit Sommer 2022 eine sportlich mit dem Triple 2023 äußerst erfolgreiche, aber auch persönlich enttäuschende Zeit in Manchester. Zu Beginn setzte den zweikampfstarken Sechser eine Schulterverletzung außer Gefecht. Anschließend fand er nie einen Weg in die Startelf von Pep Guardiola.

45 Mal saß Phillips bei City ein ganzes Spiel über auf der Bank – und somit häufiger, als er überhaupt zum Einsatz kam (31 Partien). Trotzdem behielt der 28-Jährige seinen Platz im englischen Nationalteam. Damit das auch so bleibt, will Phillips bei West Ham nun eine Menge Spielpraxis in Richtung EM im Sommer sammeln.