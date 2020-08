„Riese“ Gnabry in aller Munde – Anfragen aus Barcelona & England

Serge Gnabry war mit seinem Doppelpack der entscheidende Mann beim gestrigen Champions League-Finaleinzug des FC Bayern gegen Olympique Lyon (3:0). Entsprechend schwärmt die internationale Presse vom 25-Jährigen. „Gnabry inspiriert die Bayern“, schreibt die ‚Times‘. Der ‚Guardian‘ findet: „Serges Macht schickt Bayern ins Finale“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch ‚Le Parisien‘ stimmt in die Lobeshymnen ein. „Ein Riese auf dem Weg zu PSG.“, so die Tageszeitung. Der französische Serienmeister wartet bekanntlich im Finale am Sonntag (21 Uhr) auf die Bayern. Gnabry und Co. wollen ihre Top-Saison dann mit dem ersten Champions League-Triumph seit 2013 krönen.

Auf die Frage, warum dieses Vorhaben gelingen wird, antwortete Gnabry gestern Abend bei ‚Sky‘: „Weil wir es unbedingt gewinnen wollen. Das ist der entscheidende Faktor. Wir werden am Sonntag alles geben, um den Titel zu holen.“ Neun Königsklassen-Tore trug der 25-jährige Rechtsaußen in der laufenden Saison bereits bei.

Achse bei Bayern bilden

Insgesamt sammelte Gnabry 37 Scorerpunkte in der Spielzeit 2019/20, dazu entwickelte er sich auch im Nationalteam zum Knipser (13 Länderspiele, 13 Tore). Entsprechend froh ist man in München, den Vertrag des gebürtigen Stuttgarters im März 2019 bis 2023 ausgedehnt zu haben. Für andere Klubs ist die Tür damit zu.

Zwar erkundigen sich der FC Barcelona und Top-Klubs aus England laut ‚Sport1‘ immer wieder mal nach Gnabry – dieser sieht seine Zukunft jedoch in München. Gemeinsam mit seinen Kumpels Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Leroy Sané wolle er auch in Zukunft die Achse des Teams bilden. Und weiter entscheidende Tore wie gegen Lyon schießen.