Sevilla verlängert mit Senkrechtstarter Romero

Dem FC Sevilla ist eine wichtige Vertragsverlängerung gelungen. Wie die Andalusier bekanntgeben, hat Mittelstürmer Isaac Romero seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert. An der Unterschrift des 24-Jährigen war unter anderem auch Ligakonkurrent Atlético Madrid interessiert. Romero verfügt in seinem neuen Kontrakt dem Vernehmen nach über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro.

Für den Linksfuß ist es die Belohnung für eine rasante Entwicklung bei den Profis. Erst im Januar wurde Romero von Sevillas B-Mannschaft zum Team von Trainer Quique Sánchez Flores hochgezogen. Romero gelangen in der kurzen Zeit acht Scorerpunkte in 14 Pflichtspielen, ehe eine Oberschenkelzerrung seine Saison Anfang Mai vorzeitig beendete.