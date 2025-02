Real: Vini-Unterschrift in den nächsten Tagen?

Vinicius Junior könnte sehr bald ein neues Arbeitspapier bei Real Madrid unterschreiben. Nach dem 3:2-Sieg gegen Manchester City bestätigte der Offensivspieler gegenüber ‚TNT Sports‘ die laufenden Verhandlungen: „Ich habe immer gesagt, dass es mein Wunsch ist, hier sehr lange zu bleiben und Geschichte zu schreiben. Ich hoffe, dass wir die Verhandlungen in den nächsten Tagen abschließen werden.“

Der 24-Jährige war zuletzt immer wieder mit finanzstarken Klubs aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht worden, auch Paris St. Germain würde den Brasilianer gerne in seinen Reihen wissen. Der aktuelle Weltfußballer will offenbar aber langfristig in Madrid ansässig werden und mit den Königlichen weitere Titel holen. Die Champions League konnte Vini bislang zweimal, die spanische Meisterschaft sogar dreimal gewinnen. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2027.