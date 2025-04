Real Madrid: Rüdiger fehlt wochenlang

Antonio Rüdiger wird Real Madrid im Saisonendspurt gleich aus mehreren Gründen fehlen. Wie Real Madrid offiziell mitteilt, wurde der 32-Jährige erfolgreich am linken Knie operiert. Der Eingriff war aufgrund eines Teilrisses im Meniskus nötig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Somit ist die Saison bis zur Klub-WM für Rüdiger beendet, spanische Medien berichten von einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen. Ohnehin wäre der deutsche Nationalspieler gegen Ende der Saison voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz gekommen, da er im Pokalfinale gegen den FC Barcelona (2:3 n.V.) den Schiedsrichter beworfen sowie beleidigt und dafür Rot gesehen hatte. Ihm droht eine saftige Strafe von vier bis zwölf Spielen, die er nun zum Auskurieren seiner Verletzung nutzen kann.

Update (12:43 Uhr): ‚Sky‘ berichtet, dass Rüdiger vier bis sechs Wochen pausieren muss und er hofft, rechtzeitig für die Spiele in der Nations League fitzuwerden. Am 4. Juni (20:45 Uhr) trifft Deutschland im Halbfinale auf Portugal. Spätestens für die Klub-WM sollte es demnach in jedem Fall reichen.