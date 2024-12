Union: Trimmel denkt nicht ans Aufhören

Für Christopher Trimmel kommt ein Karriereende noch nicht infrage. „Ich möchte definitiv noch weiterspielen. Dazu fühle ich mich zu gut. Es wäre schon mein Traum, mit 40 noch als Profi zu spielen“, so der 37-Jährige im Interview mit dem ‚kicker‘. Danach gefragt, worauf er sich in seinem Ruhestand am meisten freue, bekräftigt er: „Bei mir sind derlei Gedanken noch weit weg.“

Trimmel steht aktuell noch bis zum Saisonende bei Union Berlin unter Vertrag. Möchte er seine Profikarriere bei den Eisernen fortsetzen, müsste er also noch einmal verlängern. Seit 2014 ist der Österreicher bereits für die Köpenicker am Ball, auch in der aktuellen Saison spielt der Kapitän wieder eine wichtige Rolle. Elf Pflichtspiel-Einsätze stehen bereits zu Buche.