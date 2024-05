Fink vor Genk-Job?

Der KRC Genk möchte Thorsten Fink als neuen Trainer verpflichten. Wie der Transferreporter Sacha Travolieri erfahren haben möchte, ist der aktuelle Trainer der VV St. Truiden der Topkandidat für die Nachfolge von Wouter Vrancken. Dieser wurde vor knapp zwei Wochen beurlaubt, nachdem er dem Verein mitgeteilt hatte, dass er eine neue Herausforderung sucht. Aktuell wird die Mannschaft von Interimstrainer Domenico Olivieri betreut.

Die finale Entscheidung über den möglichen Trainerkandidaten ist laut Tavolieri derzeit noch nicht gefallen. Diese hänge maßgeblich von der Zustimmung des Genk-Präsidenten Peter Croonen ab. Fink ist seit Sommer 2023 Trainer in St. Truiden. Mit den Limburgern erreichte der deutsche Trainer in der aktuellen Saison einen starken neunten Platz in der Jupiler Pro League. Der belgische Klub ist bereits die zehnte Trainerstation im achten Land für den ehemaligen Bundesligaprofi.

Update (11:00 Uhr): Dem türkischen Journalisten Yagiz Sabuncuoglu zufolge ist auch Samsunspor ins Rennen um Fink eingestiegen. Dort könnte der Coach auf seinen Landsmann Markus Gisdol folgen, der sein Amt kürzlich niederlegte.