Nainggolan wohl nicht zurück zu Inter

Cagliari Calcio ist an der Weiterverpflichtung des belgischen Mittelfeldspielers Radja Nainggolan (32) interessiert. Wie der neue Sportdirektor des Tabellen-14. der abgelaufenen Saison, Pierluigi Carta, in einem ‚Sky Italia‘-Interview bestätigt, hängt dabei aber vieles von der Verhandlungsbereitschaft von Nainggolans derzeitigem Verein Inter Mailand ab: „Er ist nicht unser Spieler und der Ball liegt nicht in unserem Feld.“ Gleichzeitig räumt Carta jedoch ein: „Wenn es die Möglichkeit gäbe, wäre es wichtig für uns, die Reise mit Nainggolan fortzusetzen. Er ist ein Spieler, der uns viel geben kann, vor allem mit seiner Führungsstärke. Wir wollen ihn zurück zu Cagliari holen, aber dafür müssen die richtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gegeben sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige belgische Nationalspieler war in der vergangenen Saison bereits von Inter nach Cagliari ausgeliehen und konnte dort mit sechs Toren und sieben Vorlagen in 29 Pflichtspieleinsätzen nachhaltig überzeugen. Sein Vertrag bei Inter ist noch bis 2022 datiert.