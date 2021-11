Spieleraufstand bei United: Solskjaer vor dem Aus?

Nach den Verpflichtungen von Raphaël Varane, Jadon Sancho und nicht zuletzt Cristiano Ronaldo wähnte sich Manchester United endlich wieder mit dem in den zurückliegenden Jahren enteiltem FC Liverpool sowie Manchester City auf Augenhöhe im Titelkampf. 0:5 und 0:2 lauten die Ergebnisse aus den direkten Aufeinandertreffen – ein Offenbarungseid. Der ursprüngliche Optimismus ist inzwischen in Frust umgeschlagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, erwägen die Verantwortlichen der Red Devils mittlerweile, Ole Gunnar Solskjaer vor die Tür zu setzen. Laut ‚The Athletic‘ will die Klubführung hingegen noch etwas weiter am Trainer festhalten. Allerdings soll sich um Mittelfeldspieler Bruno Fernandes Widerstand gegen den norwegischen Coach regen. Demzufolge vermisst der 27-Jährige unter anderem einen klaren taktischen Plan bei Solskjaer.

Genervter Superstar

Nationalmannschaftskollege CR7 soll sogar „schockiert“ von den gesunkenen Standards beim einstigen Ligaprimus sein. Die jüngsten Entwicklungen sorgten auch auf dem Platz für viel Frust bei Ronaldo, der sich bei der Horror-Niederlage gegen Liverpool fast einen Platzverweis einhandelte.

Ebenso schlagen die unausgeglichenen Einsatzzeiten mancher Spieler auf die Stimmung im Team. Gerade die untergeordnete Rolle von Donny van de Beek soll für Unverständnis sorgen. Der Niederländer kommt in der Liga sowie der Champions League auf mickrige 64 Spielminuten in vier Einsätzen. Auch Jesse Lingard und Jadon Sancho erhalten kaum eine Chance und sorgen für weitere Unzufriedenheit.

Der Haussegen bei United hängt gewaltig schief. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Chelsea beträgt nach elf Spieltagen bereits neun Punkte. Solskjaer hat eine immer größer werdende Lawine an Problemen zu bewältigen. Der Glaube, dass dem Norweger noch einmal ein Stimmungswechsel am Old Trafford gelingt, schwindet rasant.