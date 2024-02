Verwunderung um Soppy: S04-Boss spricht Klartext

Marc Wilmots hat zur Nichtberücksichtigung von Neuzugang Brandon Soppy (21) bei der gestrigen 0:1-Niederlage von Schalke 04 gegen Holstein Kiel Stellung bezogen. „Punkt eins: Wenn wir einen Spieler im Winter holen, ist es unmöglich, dass er topfit ist. Punkt zwei: Soppy ist nicht verletzt, die Kernspintomographie beim Medizincheck hat nichts ergeben“, betont Schalkes Sportdirektor gegenüber der ‚WAZ‘.

„Er hat nur Rückstand“, fährt Wilmots fort, „ich allein habe die Entscheidung getroffen, dass wir ihn rausnehmen. Ich will, dass er sich steigert, bis er richtig fit ist. Dann bringt er etwas für die Mannschaft. Er ist ein junger Spieler, ich will ihn nicht kaputtmachen.“ Königsblau hatte den französischen Rechtsverteidiger am Deadline Day per Leihe von Atalanta Bergamo an Bord geholt.