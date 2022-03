Großer Corona-Ausbruch bei Mainz 05

Der FSV Mainz 05 hat einen großen Corona-Ausbruch in den eigenen Reihen zu beklagen. Gleich 19 Mitglieder der Lizenzspielerabteilung haben sich einer Mitteilung des Bundesligisten zufolge mit dem Virus angesteckt.

Neben Mitarbeitern und Trainern sind auch Spieler der Rheinhessen betroffen. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in Isolation. Mit Blick auf das weitere Vorgehen stehe man „mit dem Mainzer Gesundheitsamt und der DFL“ in Kontakt, so die 05er.