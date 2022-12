Hoffenheim will Flügelstürmer aus Portugal

Die TSG Hoffenheim zeigt großes Interesse an einer Verpflichtung von Saviour Godwin. FT kann einen Bericht von ‚A Bola‘ bestätigen, dass die Kraichgauer ihr Interesse für den Spieler hinterlegt haben. Konkrete Verhandlungen haben derweil aber noch nicht stattgefunden.

Godwin kommt vorwiegend auf den Außenbahnen zum Einsatz. Der 26-jährige Nigerianer vom Casa Pia AC ist noch bis 2024 an seinen Arbeitgeber gebunden und müsste dementsprechend mit einer Ablöse aus seinem Vertrag gekauft werden. In der laufenden Spielzeit erzielte Godwin drei Treffer in 13 Ligaspielen und sammelte zudem einen Assist.

Godwin wäre wohl der zweite Neuzugang für die Offensivabteilung der TSG im Januar. Vor wenigen Tagen wurde bereits davon berichtet, dass ein Abschluss im Ablösepoker um Kasper Dolberg bevorsteht. Der Däne ist derzeit noch vom OGC Nizza an den FC Sevilla verliehen.