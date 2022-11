Verletzung im Training: Sorgen um Nkunku

Die französische Nationalmannschaft zittert um Christopher Nkunku. Bei einer Einheit im Trainingszentrum von Clairefontaine blieb der Angreifer von RB Leipzig nach einem Zweikampf mit Eduardo Camavinga verletzt liegen, berichten französische Medien.

Mit Schmerzen im linken Bein humpelte Nkunku vom Platz. Nun bleibt die Diagnose abzuwarten. In den vergangenen Wochen präsentierte sich der 25-Jährige in Bundesliga und Champions League in Topform. Sein Ausfall wäre ein herber Schlag für Les Bleus.