Bayern verlängert mit U17-Weltmeister Hennig – Leihe in Liga drei

Dem FC Bayern ist es gelungen, ein weiteres Toptalent langfristig an den Verein zu binden. Wie die Münchner mitteilen, wurde der Vertrag mit U17-Weltmeister Maximilian Hennig um ein zusätzliches Jahr bis 2027 verlängert.

Für den 17-jährigen Linksverteidiger geht es zudem per Leihe in die dritte Liga. Den Zuschlag erhält die SpVgg Unterhaching. Beim Partnerklub soll Hennig den nächsten Schritt in Richtung Profifußball machen. Der U17-Welt- und Europameister kam in der abgelaufenen Spielzeit noch nicht im Profi- oder Regionalligateam der Bayern zum Einsatz.

Direktor der Nachwuchsentwicklung Jochen Sauer sieht in Hennig ein „Paradebeispiel für ein echtes bayerisches Eigengewächs“. Außerdem ergänzt der Jugendleiter: „Er trägt seit der U9 das Bayern-Trikot und hat sich in den zehn Jahren bei uns kontinuierlich weiterentwickelt. Wir glauben an sein fußballerisches Potenzial und sind überzeugt, dass die Leihe zur SpVgg Unterhaching der richtige Schritt für seinen weiteren Weg ist. Wir werden ihn dort sehr intensiv begleiten.“