Hoffenheims Klauss nach St. Louis

Der St. Louis City SC bedient sich erneut in der Bundesliga. Nach Tomas Ostrak vom 1. FC Köln schließt sich auch João Klauss von der TSG Hoffenheim ab Juli dem neusten Expansion Team der MLS an. Der brasilianische Stürmer ist derzeit auf Leihbasis für VV St. Truiden aktiv. Beim neuen US-Klub unterzeichnet der brasilianische Mittelstürmer für dreieinhalb Jahre mit der Option für eine zusätzliche Saison.

Sportdirektor in St. Louis ist Lutz Pfannenstiel, der ebenfalls eine Hoffenheimer Vergangenheit hat: „Hoffenheims Fußballdirektor Alexander Rosen und ich haben eine wichtige Rolle dabei gespielt, ihn nach Deutschland zu holen, als ich noch in Hoffenheim war. Er hat eine enorme Fähigkeit, Tore zu schießen und Chancen für seine Mitspieler zu kreieren."

Say hello to your new striker, STL!



We have signed @tsghoffenheimEN forward João Klauss as a Designated Player. 🇧🇷⚡#stlCITYsc x #TheFutureIsNow



🔗https://t.co/r0PwPA6GZa pic.twitter.com/GN8N1bvtj7