TSG-Abflug: Schalke holt Pfeiffer an Bord

Der FC Schalke 04 schlägt in der Jugendabteilung der TSG Hoffenheim zu. Die Knappen geben die Verpflichtung von Innenverteidiger-Juwel Tim Pfeiffer offiziell bekannt. Der 17-Jährige führt Hoffenheims U17 in der laufenden Spielzeit als Kapitän aufs Feld. Auf Schalke ist der Youngster zunächst für die U19 eingeplant, soll aber perspektivisch an die Profis herangeführt werden.

U19-Coach Norbert Elgert gibt zu verstehen: „Tim ist der Kapitän seiner aktuellen Mannschaft. Er ist ein Führungsspieler mit hohem Spielverständnis.“ Den umgekehrten Weg wird wohl S04-Eigengewächs Maxime Ndong Penda (17) einschlagen. Berichten zufolge steht der Abwehrspieler unmittelbar vor dem Wechsel in den Kraichgau. Aufgrund auslaufender Verträge gehen beide Deals ablösefrei über die Bühne.