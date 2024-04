Schalkes Jugend-Abwehrchef in die Bundesliga

Mit der sich anbahnenden Verpflichtung von Tim Pfeiffer ist Schalke 04 mehr als nur ein Achtungserfolg geglückt. Immerhin schnappt sich Sportdirektor Marc Wilmots damit den Kapitän der U17-Mannschaft der TSG Hoffenheim. Die entgegengesetzte Richtung schlägt aber offenbar mit Maxime Ndong Penda das Schalker Pendant ein.

Wie ‚Sky‘ berichtet, wechselt der Innenverteidiger zur kommenden Saison in den Kraichgau. Demnach sind die entsprechenden Dokumente bereits unterzeichnet. Die Hoffenheimer setzen dabei sehr große Erwartungen in den 17-Jährigen.

Automatischer Profivertrag

So erhält Ndong Penda zunächst den üblichen Fördervertrag. An dessen 18. Geburtstag Anfang März des kommenden Jahres soll sich das Arbeitspapier aber automatisch in einen Profivertrag umwandeln.

Im zurückliegenden Winter soll sich auch Juventus Turin um das Verteidiger-Juwel bemüht haben. Der sieht seine Zukunft nun aber in Hoffenheim. Eine Ablösesumme wird dabei nicht fällig.