United hat Russland-Juwel im Visier

Manchester United richtet seinen Blick zum russischen Erstligisten Krylja Sowetow Samara. Dort verfolgen die Red Devils die Entwicklung von Sergey Pinyaev sehr aufmerksam, berichten die ‚Manchester Evening News‘. Gut möglich, dass sich United eines Tages um den 18-jährigen Flügelstürmer bemühen wird.

Schon länger hat der Manchester-Klub Pinyaev auf dem Radar. Bereits vor der Corona-Pandemie trainierte der Youngster in Uniteds Nachwuchsleistungszentrum probeweise mit, so die Tageszeitung aus Manchester. Im November schaffte Pinyaev den Sprung zu Russlands jüngsten Nationalspieler aller Zeiten. Für Samara erzielte er in bislang 45 Pflichtspielen acht Tore und gab sieben Vorlagen. Sein Vertrag ist bis 2025 datiert.

