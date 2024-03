Fortuna: Geldregen dank Kastenmeier?

Fortuna Düsseldorf hat sich im Sommer mit Stammkeeper Florian Kastenmeier im Zuge der Vertragsverlängerung auf eine hoch dotierte Ausstiegsklausel geeinigt. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist der 26-jährige Schlussmann für festgeschriebene vier Millionen Euro aus seinem bis 2026 datierten Kontrakt zu lösen. Priorität habe für Kastenmeier jedoch der Aufstieg mit den Rheinländern.

Gegenüber der ‚Bild‘ verrät der ehemalige deutsche U-Nationalspieler: „Diese Sehnsucht ist seit dreieinhalb Jahren da, also schon lange. Natürlich möchte ich mit Fortuna wieder in die Bundesliga.“ Derzeit belegt der Zweitligist den siebten Tabellenplatz in Deutschlands Unterhaus, am kommenden Samstag (18:30 Uhr) steht das Topspiel gegen den Hamburger SV an.