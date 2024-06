Wegen Bayern: Fulham arbeitet an Palhinha-Nachfolge

Der FC Fulham bereitet sich auf den möglichen Abgang von Sechser João Palhinha (28) zum FC Bayern vor. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Londoner die Gespräche mit Fluminense über einen Transfer von André (22) wieder aufgenommen. Schon im vergangenen Winter hatte Fulham rund 30 Millionen Euro für den brasilianischen Nationalspieler nach Rio de Janeiro überweisen wollen, ein Deal kam jedoch nicht zustande.

Ob es diesmal klappt, hängt auch vom Gelingen des Palhinha-Transfers nach München ab. Zuletzt stockten die Verhandlungen zwischen Bayern und Fulham. In Ablösefragen liegen die Klubs weit auseinander. Das jüngste Bayern-Angebot lag wohl bei rund 35 Millionen Euro, während Fulham 71 Millionen forderte.

Palhinha selbst will dem Vernehmen nach unbedingt zum deutschen Rekordmeister wechseln. Am heutigen Dienstagabend spielt er schonmal in Deutschland vor. Dann startet er nämlich in Leipzig mit Portugal gegen Tschechien (21 Uhr) ins EM-Turnier.