FC Bayern: Planänderung bei Kane?

Harry Kane soll es werden, der nächste Topstürmer in den Reihen des FC Bayern. Längst hat sich der deutsche Rekordmeister auf den 29-jährigen Engländer festgelegt. Doch Tottenham Hotspur erweist sich als der erwartet harte Verhandlungspartner, lehnte bereits ein Angebot der Bayern in Höhe von 70 Millionen Euro plus Boni ab.

Laut ‚Sky‘ ist derzeit nicht klar, ob die Spurs ihren Superstar überhaupt ziehen lassen. Womöglich verzichtet Tottenham auf eine Ablöse, erklärt Kane für unverkäuflich und pocht auf den bis 2024 datierten Vertrag. Dann kann sich Bayern jedes weitere Angebot sparen.

Aus diesem Grund, so berichtet der Bezahlsender weiter, wird an der Säbener Straße ein Plan B diskutiert: Ein ablösefreier Kane-Transfer im nächsten Jahr. In diesem Fall würde Bayern deutlich günstiger davonkommen, müsste sich in der kommenden Saison aber mit einem anderen Torjäger behelfen. Eine Verpflichtung in diesem Sommer bleibt die Wunschlösung.