Real Madrid: Gerücht um Güler & Mourinho

In seiner zweiten Saison bei Real Madrid hat Arda Güler seinen Platz in der Rotation gefunden, kam bislang in zehn von zwölf möglichen Spielen zum Einsatz. Wie zufrieden das Supertalent aber mit rund 30 Prozent der möglichen Spielminuten ist, ist nicht überliefert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dafür kommt nun ans Licht, dass Fenerbahce sein Glück beim 19-Jährigen versuchen will. Laut der ‚as‘ plant das Management der Istanbuler, an Real heranzutreten, um über die Möglichkeit einer halbjährigen Leihe ab Januar zu sprechen. Real hat dem Bericht zufolge zwar nicht die Absicht, Güler dauerhaft abzugeben – eine Leihe sei jedoch vorstellbar.

Lese-Tipp

Real: Alaba-Rückkehr verzögert sich

Triebfeder hinter dem Fener-Interesse soll Star-Trainer José Mourinho sein. The Special One übernahm das Team im Sommer und will es nun mit dem Starspieler der türkischen Nationalmannschaft verstärken. Ob das gelingt, sei einmal dahingestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte es doch dazu kommen, wäre es für Güler die Rückkehr zu seinem Ex-Verein. Schon zwischen 2019 und 2023 hatte er für Fenerbahce gespielt, ehe es für 20 Millionen Euro zu Real Madrid ging.