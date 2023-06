Köln holt neuen Torwart an Bord

Jonas Nickisch wird ab kommender Spielzeit beim 1. FC Köln zwischen den Pfosten stehen. Der 19-Jährige verlässt RB Leipzig und schließt sich den Domstädtern an. Zur Vertragslaufzeit macht der FC keine Angaben. Bei den Kölnern wird der Keeper laut Vereinsangaben „zum Kader des Bundesligateams von Cheftrainer Steffen Baumgart gehören und Spielpraxis in der U21 in der Regionalliga West sammeln“.

„Wir freuen uns, dass wir mit Jonas Nickisch einen talentierten jungen Torhüter für uns gewinnen konnten. Dabei haben wir einen klaren Plan für die weitere Entwicklung von Jonas. Als vollwertiges Mitglied unseres Torwart-Teams, wird er in das Training der Lizenzmannschaft integriert und hat gleichzeitig die Möglichkeit, die für ihn wichtige und notwendige Spielpraxis in unserer U21 in der Regionalliga West zu sammeln“, kommentiert Thomas Kessler, der Leiter des Lizenzbereichs, die Verpflichtung.

