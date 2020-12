Brighton: White im Visier mehrerer Top-Klubs

Ben White steht offenbar im Fokus mehrerer Topklubs aus der Premier League. Laut ‚Sky Sports‘ zeigen der FC Chelsea, Manchester United sowie Tottenham Hotspur Interesse am Innenverteidiger, der bei Brighton & Hove Albion noch bis 2024 unter Vertrag steht. Der Engländer spielt eine starke bei den Seagulls und zählt in der noch jungen Saison zu den besten Abwehrspielern im britischen Oberhaus.

Ein Winter-Transfer würde allerdings nicht billig werden: Bereits im vergangenen Transferfenster soll Brighton ein Angebot von Leeds United – mit denen der 23-Jährige als Leihspieler in der Saison 2019/2020 in die Premier League aufgestiegen war – über 33 Millionen Euro abgelehnt haben. In der laufenden Spielzeit stand White in allen zehn Premier League-Partien für den Klub aus dem Süden Englands von Beginn an auf dem Rasen.