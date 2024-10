Begehrtes Toptalent: BVB jagt „Serbien-Messi“

Der Rucksack könnte kaum größer sein. Für einige ist Andrija Maksimovic der „serbische Messi“, für die meisten jedoch schlicht aktuell DAS serbische Toptalent. Sicher ist jedoch, dass der 17-jährige offensive Mittelfeldspieler von Roter Stern Belgrad gegenwärtig eine der aufregendsten Versprechungen des europäischen Fußballs ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Champions League stand der technisch versierte Linksfuß zuletzt gegen Inter Mailand (0:4) in der Startelf, mit seiner Einwechslung gegen die Schweiz (2:0) wurde Maksimovic der jüngste Nationalspieler in der Verbandsgeschichte von Serbien.

Lese-Tipp

Reus über BVB-Ende: „Das hat hier keinen Sinn mehr“

Bereit für den nächsten Schritt

Für den BVB ist das nach den Informationen von ‚Sky‘ Grund genug, sich in Belgrad nach den Modalitäten eines möglichen Wechsels zu erkundigen. Zwischen Dortmund und den Serben soll es demzufolge einen ersten losen Austausch gegeben haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Maksimovic selbst habe es bisher keine Gespräche gegeben. Dieser soll sich jedoch bereit für den nächsten Karriereschritt fühlen. Dortmund hat das Belgrader Eigengewächs bereits seit einem Jahr auf dem Zettel und erwägt eine Verpflichtung im kommenden Sommer.

Namhafte Konkurrenz

Neben dem BVB sollen laut ‚Sky‘ auch mehrere Topklubs Maksimovic beobachten, darunter Juventus Turin, Manchester City und der FC Liverpool. Maksomovics Vertrag in Belgrad läuft noch bis 2027, die voraussichtliche Ablöseforderung wird auf 15 Millionen Euro geschätzt.