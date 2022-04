Medien: Palace stellt Zaha ins Schaufenster

Wilfried Zaha und Crystal Palace könnten ab dem Sommer getrennte Wege gehen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben sich die Eagles entschieden, sich Angebote für den ivorischen Stürmer anzuhören. Der Vertrag des Mittelstürmers läuft 2023 aus und eine Vertragsverlängerung ist aktuell kein Thema mehr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Palace hofft vielmehr, in diesem Jahr noch eine stattliche Ablöse für den 29-Jährigen zu generieren. In der laufenden Saison sammelte Zaha 28 Pflichtspiele und war an 13 Treffern direkt beteiligt. Die Londoner trauen Michael Olise (20) und Eberechi Eze (23) zu, ab der kommenden Saison Zaha zu ersetzen.