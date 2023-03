Bayer 04: Der Zeitplan bei Schick

Patrik Schick wird Bayer Leverkusen noch für längere Zeit fehlen. „Mein Plan ist nach Rücksprache mit Spezialisten möglich. In drei bis vier Wochen würde ich gerne wieder auf dem Platz stehen“, zitiert die ‚Bild‘ den Stürmer von einer Preisverleihung in seiner tschechischen Heimat. Schick wurde am gestrigen Montag zum zweiten Mal in Folge zu Tschechiens Fußballer des Jahres gewählt. Und das, obwohl Schick in dieser Saison mit starken Verletzungsproblemen zu kämpfen hat.

Aktuell wird der 27-Jährige von Leistenproblemen ausgebremst – bereits zum zweiten Mal in dieser Spielzeit. „Es passierte im Schuss-Training. Bei einem Versuch spürte ich einen Stich in der Leistengegend. Die erste Untersuchung zeigte keine Verletzungen, nichts Muskuläres“, erklärt Schick, „es entwickelte sich nichts Ernstes und ich sollte für das nächste Spiel zu 100 Prozent da sein. Leider gingen die Schmerzen nicht weg, sie waren immer noch die gleichen und sie halten praktisch bis jetzt an.“

