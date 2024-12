Chelsea: Meilenstein für Olise-Bruder

Richard Olise – Bruder von Bayern-Star Michael Olise – darf sich zum ersten Mal über eine Kadernominierung für die Profimannschaft des FC Chelsea freuen. Der 20-jährige Rechtsverteidiger ist Teil des Aufgebots für das heutige Conference League-Spiel gegen FK Astana (16:30 Uhr).

Bislang kam Olise ausschließlich für die U21 der Blues zum Einsatz und verbuchte dort ein Tor und eine Vorlage in sechs Spielen. Möglicherweise darf er sich heute erstmals in der ersten Garde beweisen. Nach vier Spielen in der Conference League stehen die Westlondoner ohne Punktverlust auf Rang eins.