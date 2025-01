Umsatz-Ranking: Real erster Milliardär – BVB mit dickem Plus

Real Madrid ist der erste Umsatz-Milliardär des Weltfußballs. Das geht aus der neuesten Auflage der ‚Football Money League‘ hervor, den die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft ‚Deloitte‘ jährlich herausgibt. Demzufolge verzeichneten die Königlichen in der Saison 2023/24 einen Umsatz von 1,045 Milliarden Euro und führen die Liste mit einem deutlichen Vorsprung vor Manchester City (838 Mio.) an. Der FC Bayern liegt auf Rang fünf (765 Mio.), eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr erwirtschaftete Borussia Dortmund. Der Champions League-Finalgegner von Real erhöhte seine Einnahmen im Vergleich zur Vorsaison um 22 Prozent und belegt mit einem Umsatz von 514 Millionen Platz elf in der ‚Deloitte‘-Liste.

Es sind jedoch die einzigen beiden Bundesligisten in den Top20. Eintracht Frankfurt, im Vorjahr noch auf Rang 16, rutschte nach dem Verpassen der Champions League um acht Ränge auf Platz 24 ab. In der Umsatzberechnung werden Transfererlöse nicht berücksichtigt. Die beiden Hauptgründe für die allgemein starken Steigerungen sind laut dem dazugehörigen Bericht „deutlich gestiegene Spieltagerlöse, indem viele Topklubs ihre Stadien erweitert oder neue Premium-Angebote eingeführt haben“. Dazu wurden „die kommerziellen Einnahmen häufig durch die Ausrichtung externer Events im Stadion erhöht“. Die Spieltagerlöse der 20 Top-Vereine kletterten um elf Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, die kommerziellen Einnahmen um zehn Prozent auf Milliarden.