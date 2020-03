Quarantäne-Ärger für Jovic | Donnarumma nach England?

Jovic bricht aus Quarantäne aus

Luka Jovic hat in seiner Heimat Serbien für einen handfesten Skandal gesorgt. Laut der serbischen Tageszeitung ‚Informer‘ hat der 22-Jährige verbotenerweise seine 14-tägige Quarantäne in Madrid verlassen. Zur Erinnerung: Nachdem ein Basketballer von Real positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde, musste sich der gesamte Verein in Quarantäne begeben.

Nun befindet sich Jovic aber nicht mehr in der spanischen Hauptstadt, sondern in Serbien. Ein Umstand, der ihm nicht nur die Kritik der dortigen Medien, sondern auch von Premierministerin Ana Brnabic einbrachte: „Wie sie wissen, sind manche Spieler, die im Ausland Millionen verdienen, zurückgekehrt und haben die Regeln der Selbstisolation gebrochen. Die zuständigen Behörden werden sich mit den einzelnen Fällen befassen.“

Englische Solidarität

In den englischen Sportteilen sind der ehemalige United-Spieler Gary Neville und der heutige Chelsea-Besitzer Roman Abramovich in aller Munde. Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich das Duo entschlossen, dem Personal der englischen Krankenhäuser unter die Arme zu greifen. Für die nächsten zwei Monate werden mehrere Hotels zur Verfügung gestellt. „Football United“, titelt der ‚Daily Mirror‘. Abramovich erklärte sich ebenfalls bereit, alle entstehenden Kosten zu übernehmen. Der ‚Daily Express‘ schreibt von den zwei „Lebensrettern“.

Donnarumma lernt Englisch

Die ‚Gazzetta dello Sport‘ beschäftigt sich mit der Zukunft von Milans Torhüter Gianluigi Donnarumma. „Gigio, sprechen Sie Englisch?“, fragt die Sportzeitung. Der 21-Jährige beschäftigt sich derzeit intensiv mit seinem Englischunterricht und lässt seine Fans via Social Media daran teilhaben. Donnarumma soll außerdem kein Interesse daran haben, seinen 2021 auslaufenden Vertrag bei den Rossoneri zu erneuern.

Berater Mino Raiola ist ebenfalls nicht überzeugt: „Das Mailänder Projekt? Ich mag es nicht, weil ich glaube, dass dies nicht das Mailand ist, das die Welt kennt.“ Doch scheinbar ist auch Paris St. Germain dem Englischunterricht zum Trotz ein mögliches Ziel des italienischen Keepers.